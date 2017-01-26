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Гол Сошникова и передача Зайцева помогли «Торонто» обыграть «Детройт»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Гол Сошникова и передача Зайцева помогли «Торонто» обыграть «Детройт»
Источник: Reuters

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» на домашнем льду уступил «Торонто» со счетом 0:4.

В составе победителей шайбы забросили Остон Мэттьюс, Роман Полак, Джеймс ван Римсдайк и Никита Сошников.

Российский форвард гостей Никита Сошников провел на льду 10 минут 13 секунд, а его партнер по команде Никита Зайцев 22 минуты 42 секунды и записал на свой счет результативную передачу.

«Торонто» с 55-ю очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а «Детройт» в ней же расположился на 16-й строчке, имея в активе 49 баллов.

В следующем туре «Ред Уингз» 1 февраля примет «Нью-Джерси», а «Мэйпл Лифс» 27 января сыграют на выезде с «Филадельфией».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Детройт - Торонто - 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы:

Мэттьюз 5:30 (0:1). Полак (Ханвик, Кадри), 35:35 (0:2). ван Римсдайк (Зайцев, Маринчин), 44:19 (0:3). Сошников (Андерсен), 48:14 (0:4).

Место и дата

26 января 03:00, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция

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