Гол Сошникова и передача Зайцева помогли «Торонто» обыграть «Детройт»
В матче
регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» на домашнем льду уступил «Торонто» со
счетом 0:4.
В составе
победителей шайбы забросили Остон Мэттьюс, Роман Полак, Джеймс ван Римсдайк и
Никита Сошников.
Российский
форвард гостей Никита Сошников провел на льду 10 минут 13 секунд, а его партнер
по команде Никита Зайцев 22 минуты 42 секунды и записал на свой счет
результативную передачу.
«Торонто»
с 55-ю очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а «Детройт» в ней
же расположился на 16-й строчке, имея в активе 49 баллов.
В
следующем туре «Ред Уингз» 1 февраля примет «Нью-Джерси», а «Мэйпл Лифс» 27
января сыграют на выезде с «Филадельфией».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Детройт - Торонто - 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Голы:
Мэттьюз 5:30 (0:1). Полак (Ханвик, Кадри), 35:35 (0:2). ван Римсдайк (Зайцев, Маринчин), 44:19 (0:3). Сошников (Андерсен), 48:14 (0:4).
Место и дата
26 января 03:00, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция