Гол Сошникова и передача Зайцева помогли «Торонто» обыграть «Детройт»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» на домашнем льду уступил «Торонто» со счетом 0:4.

В составе победителей шайбы забросили Остон Мэттьюс, Роман Полак, Джеймс ван Римсдайк и Никита Сошников.

Российский форвард гостей Никита Сошников провел на льду 10 минут 13 секунд, а его партнер по команде Никита Зайцев 22 минуты 42 секунды и записал на свой счет результативную передачу.

«Торонто» с 55-ю очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а «Детройт» в ней же расположился на 16-й строчке, имея в активе 49 баллов.

В следующем туре «Ред Уингз» 1 февраля примет «Нью-Джерси», а «Мэйпл Лифс» 27 января сыграют на выезде с «Филадельфией».

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