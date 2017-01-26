Два очка Ворачека принесли победу «Филадельфии» в матче с «Рейнджерс»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на домашнем льду проиграл «Филадельфии» со счетом 0:2.
В составе победителей шайбы забросили Уэйн Симмондс и Якуб Ворачек.
Чешский хоккеист Ворачек помимо заброшенной шайбы, отдал результативную передачу и был признан второй звездой матча.
«Рейнджерс»
с 63 очками занимает пятое место в Восточной конференции, а «Филадельфия» в ней
же расположилась на восьмой строчке, имея в активе 54 балла.
В следующем туре «Нью-Йорк» 1 февраля примет «Коламбус», а «Флайерз» 27 января сыграет на выезде с «Торонто».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Рейнджерс - Филадельфия - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Голы:
Симмондс (Ворачек, Шенн), 46:09 (0:1). Ворачек (Жиру, Кутюрье), 49:45 (0:2).
Место и дата
26 января 04:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция