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Два очка Ворачека принесли победу «Филадельфии» в матче с «Рейнджерс»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на домашнем льду проиграл «Филадельфии» со счетом 0:2.

В составе победителей шайбы забросили Уэйн Симмондс и Якуб Ворачек. 

Чешский хоккеист Ворачек помимо заброшенной шайбы, отдал результативную передачу и был признан второй звездой матча.

«Рейнджерс» с 63 очками занимает пятое место в Восточной конференции, а «Филадельфия» в ней же расположилась на восьмой строчке, имея в активе 54 балла.

В следующем туре «Нью-Йорк» 1 февраля примет «Коламбус», а «Флайерз» 27 января сыграет на выезде с «Торонто».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Рейнджерс - Филадельфия - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы:

Симмондс (Ворачек, Шенн), 46:09 (0:1). Ворачек (Жиру, Кутюрье), 49:45 (0:2).

Место и дата

26 января 04:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция

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