Сборная Бразилии обыграла Колумбию в матче памяти «Шапекоэнсе»
Сборная
Бразилии обыграла команду Колумбии (1:0) в благотворительном матче, посвященном
памяти жертв авиакатастрофы с командой «Шапекоэнсе».
Единственный
гол в матче забил бразилец Дуду.
Все
собранные средства пойдут на помощь родственникам пострадавших в
авиакатастрофе.
Напомним, что трагедия произошла 28 ноября в Колумбии. Самолет, на борту
которого находились представители бразильской команды, потерпел крушение. В
результате авиакатастрофы 75 человек погибли, семеро выжили. В числе выживших
был один из вратарей «Шапекоэнсе» Маркос Данило, который позднее скончался в
больнице. Среди тех, кто спасся, три футболиста – вратарь Джексон Фольманн и
защитники Алан Рушел и Нето. Еще три выживших – члены экипажа.
Футболисты
бразильского клуба летели на финал Копа Судамерикана в колумбийский город
Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ».
Благотворительный матч
Бразилия –
Колумбия – 1:0 (0:0)
Гол: Дуду, 47.
Бразилия: Вевертон, Жеромел, Фабиу Сантос (Жорже, 46), Фагнер, Родригу Кайу, Диегу Соуза (Луан Виейра, 63), Вильян (Диегу, 46), Лукас Лима (Густаву Скарпа, 69), Уоллас, Робинью (Родригинью, 46), Дуду (Камилу, 79).
Колумбия: Гонсалес, Ф.Агилар, Боканегра, Тесильо, Диас (Баланта, 62), А.Агилар (Куэльяр, 69), Торрес (Монтойя, 46), Урибе, Гутьеррес (Беррио, 46), Копете (Эрнандес Риверо, 62), Борха (Ранхель, 69).
Предупреждение: А.Агилар, 33.
Судья: Балиньо (Аргентина).