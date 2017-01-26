Россия и Украина не попадут в одну группу на жеребьевке отборочного турнира Евро-2019

Сегодня в Швейцарии состоится жеребьевка отборочного турнира молодежного Евро-2019 (начало в 11.00 мск). В жеребьевке примет участие рекордное количество сборных – 54, сообщает официальный сайт УЕФА.

Среди них сборная России, главным тренером которой назначен Евгений Бушманов.



54 участника, включая дебютантов – Косово и Гибралтар – будут поделены на девять групп по шесть команд. Италия получит прямую путевку, а другие хозяева финального турнира из Сан-Марино будут играть в отборочном цикле. Для жеребьевки команды распределены на шесть корзин посева согласно рейтингу коэффициентов УЕФА.

Победители девяти групп получат путевки в финальную стадию, где присоединятся к хозяевам первенства итальянцам.

Четыре лучших обладателя вторых мест будут разбиты на две пары и проведут стыковые матчи.

Вот как выглядят корзины для жеребьевки:

Корзина A: Германия*, Португалия*, Англия*, Испания*, Дания*, Франция, Швеция*, Чехия*, Сербия*.

Корзина B: Словакия*, Израиль, Голландия, Австрия, Хорватия, Бельгия, Польша*, Швейцария, Словения.

Корзина C: Украина, Норвегия, РОССИЯ, Турция, Румыния, Исландия, Греция, Черногория, Финляндия.

Корзина D: Уэльс, Болгария, Македония*, Грузия, Венгрия, Ирландия, Шотландия, Молдавия, Албания.

Корзина E: Литва, Азербайджан, Армения, Босния и Герцеговина, Белоруссия, Казахстан, Кипр, Латвия, Эстония.

Корзина F: Мальта, Люксембург, Северная Ирландия, Фарерские о-ва, Сан-Марино, Андорра, Лихтенштейн, Гибралтар, Косово.

По решению УЕФА, Испания не может попасть в одну группу с Гибралтаром, а Косово не может встретиться с Сербией или Боснией и Герцеговиной. Россия точно не сыграет с Украиной - УЕФА также разводит две эти сборные, кроме того, обе сборные находятся в одной корзине.

* Участники финальной стадии Евро-2017 в Польше (16–30 июня) наряду с Италией. Она наряду с Сан-Марино хозяйка следующего финального турнира и в отборе, в отличие от Сан-Марино, участия не примет.