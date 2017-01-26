Александр Тарханов: Кандидатура Бушманова на пост наставника молодежной сборной России - самая подходящая

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал назначение Евгения Бушманова наставником молодежной сборной России.

- Бушманов отлично показал свое умение работать с молодыми футболистами в «Спартаке-2». В этой команде он проделал очень хорошую работу и сумел заявить о себе. Считаю, что на данный момент его кандидатура на пост наставника молодежной сборной России — самая подходящая. Но Евгению предстоит проделать очень много работы, чтобы реализовать поставленные перед ним задачи, - цитируют Тарханова «Известия».

Напомним, что С 2013 года и вплоть до этого назначения 45-летний специалист работал в «Спартаке-2». Контракт с тренером молодежной сборной России (U-21) подписан до 2019 года. Ранее «молодежку» тренировал Николай Писарев.