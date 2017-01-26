Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Фигурное катание  Короткая программа
Баскетбол  Маккаби Тель-Авив- : -УНИКС
Хоккей  Куньлунь- : -Слован
Футбол  Барселона- : -Реал Сосьедад
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Тарханов: Кандидатура Бушманова на пост наставника молодежной сборной России - самая подходящая

Источник:  «Известия»Комментарии

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал назначение Евгения Бушманова наставником молодежной сборной России.

- Бушманов отлично показал свое умение работать с молодыми футболистами в «Спартаке-2». В этой команде он проделал очень хорошую работу и сумел заявить о себе. Считаю, что на данный момент его кандидатура на пост наставника молодежной сборной России — самая подходящая. Но Евгению предстоит проделать очень много работы, чтобы реализовать поставленные перед ним задачи, - цитируют Тарханова «Известия». 

Напомним, что С 2013 года и вплоть до этого назначения 45-летний специалист работал в «Спартаке-2». Контракт с тренером молодежной сборной России (U-21) подписан до 2019 года. Ранее «молодежку» тренировал Николай Писарев. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Россия и Украина не попадут в одну группу на жеребьевке отборочного турнира Евро-2019Сегодня в Швейцарии состоится жеребьевка отборочного турнира молодежного Евро-2019 (начало в 11.00 мск). В жеребьевке примет участие рекордное количество сборных – 54, сообщает официальный сайт УЕФА.Никита Симонян: Бушманов – лучшая кандидатура для молодежной сборнойВице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал назначение Евгения Бушманова главным тренером молодежной сборной России.Бушманов возглавил молодежную сборную РоссииРоссийский футбольный союз официально сообщил о подписании контракта с Евгением Бушмановым в качестве старшего молодежной сборной России.Александр Тарханов: Павлюченко не играл из-за проблем со спинойГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о впечатлениях от игры новичков команды.Во вторник Бушманова утвердят главным тренером молодежной сборной РоссииВо вторник состоится бюро исполкома РФС, на котором Евгений Бушманов должен быть утвержден главным тренером молодежной сборной России.Федор Щербаченко: Луческу и Каррера почувствовали конкуренцию со стороны Радимова и БушмановаРоссийский специалист Федор Щербаченко выразил мнение, что наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов не должен покидать столичный клуб. Ранее сообщалось, что наставник близок к приходу в молодежную сборную России.Александр Тарханов: Вряд ли у нас будут новичкиГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов сказал, что во время зимнего перерыва команда, скорее всего, не подпишет новых игроков.Вас здесь не стояло. Микулик – о новом тренере российской «молодежки»Вас здесь не стояло. Микулик – о новом тренере российской «молодежки»Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – о новом тренере молодежной сборной России по футболу.Никита Симонян: Мутко и Черчесов поддержали кандидатуру Бушманова на пост главного тренера «молодежки»Первый вице- президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян рассказал, что президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко и главный тренер первой сборной Станислав Черчесов поддержали кандидатуру Евгения Бушманова на пост главного тренера молодежной сборной России по футболу.Дмитрий Гунько возглавит «Спартак-2»Новым главным тренером «Спартака-2» станет Дмитрий Гунько, сообщает «Матч ТВ».Евгений Бушманов: Молодежная сборная России? У меня через час тренировка «Спартака-2»Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов не стал комментировать информацию о том, что он возглавит молодежную сборную России.Никита Симонян: Бушманов возглавит молодежную сборную России по футболуПервый вице- президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян рассказал, что новый главным тренером молодежной сборной России по футболу будет назначен Евгений Бушманов.В понедельник будет объявлено имя главного тренера молодежной сборной РоссииПрезидент РФС Виталий Мутко сообщил, что федерация определилась с тренером молодежной сборной.Сын Александра Тарханова возглавил молодежную команду «Урала»Новым главным тренером молодежной команды «Урала» стал Юрий Тарханов.«Общество развращено». Тренер сборной России критикует футбольное поколение«Общество развращено». Тренер сборной России критикует футбольное поколениеРоссия выиграла три матча Мемориала Гранаткина в сумме 12:0, а Михаил Галактионов жестко высказался о проблемах нынешних юношей.Симонян обсудит с Мутко кандидатуру старшего тренера «молодежки» 18 январяПервый вице-президент РФС Никита Симонян сообщил, что обсудит кандидатуру старшего тренера молодежной сборной России с вице-премьером Виталием Мутко 18 января в Санкт-Петербурге.«Урал» на Кипре сыграет с «Вииторулом» «Црвеной Звездой» и «Партизаном»Главный тренер «Урала» Александр Тарханов назвал соперников, с которыми команда встретится на зимних сборах.Александр Тарханов: Считаю, что переход Ломакина в «Урал» – правильное решениеГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал переход полузащитника «Енисея» Александра Ломакина в уральскую команду.«Урал» позвал Широкова. Об этом заявил главный тренер клуба«Урал» позвал Широкова. Об этом заявил главный тренер клубаАлександр Тарханов уже говорил с Романом Широковым о возобновлении карьеры. Игрок раздумывает над предложением уральцев.Александр Тарханов: Широков стал бы усилением для «Урала»Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал возможное возвращение полузащитника Романа Широкова в большой футбол.
Главные новости
Футбол
10-е кряду поражение «Спартака», травма Малкина и вылет «Реала» из Кубка Испании. Главные новости утра
Баскетбол
«Портленд» обыграл «Лейкерс», Мозгов очков не набрал
Теннис
Винус Уильямс вышла в финал Australian Open
Футбол
Виталий Мутко: Финал Кубка России может пройти в Сочи или Санкт-Петербурге
Футбол
Россия и Украина не попадут в одну группу на жеребьевке отборочного турнира Евро-2019
Футбол
Сборная Бразилии обыграла Колумбию в матче памяти «Шапекоэнсе»
Хоккей
Малкин пропустит Матч звезд НХЛ из-за травмы
Хоккей
Гол Сошникова и передача Зайцева помогли «Торонто» обыграть «Детройт»
Футбол
«Томь» на сборах в Турции сыграет с московским «Динамо» и «Шинником»
Футбол
Игнашевич исполнил «Балладу о борьбе» Высоцкого (видео)
все новости
Россия (U-21)
Россия (U-21)календарьстатистика
Александр Тарханов
Александр Тархановвсе новости
Евгений Бушманов
Евгений Бушмановвсе новости