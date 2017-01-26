10-е кряду поражение «Спартака», травма Малкина и вылет «Реала» из Кубка Испании. Главные новости утра
«Советский
спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.
1. «Сельта»
сыграла вничью с «Реалом» в ответном матче четвертьфинала Кубка Испании и по
сумме двух встреч вышла в полуфинал.
2. «Ювентус»
обыграл «Милан» в 1/4 финала Кубка Италии и теперь сыграет в полуфинале с «Наполи».
3. Гол
Шейна Лонга на 90-й минуте принес победу «Саутгемптону» в матче с «Ливерпулем»
в полуфинале Кубка английской лиги.
4. Стали
известны все четвертьфинальные пары Кубка африканских наций.
5. «Пари
Сен-Жермен» заплатил 30 миллионов евро за 20-летнего форварда «Бенфики» Гонсалу
Гедеша.
6. А вот «Марселю» бесплатно достался защитник «Ювентуса» Патрис Эвра.
7. Сборная
Бразилии с минимальным счетом обыграла команду Колумбии в матче памяти жертв авиакатастрофы
с командой «Шапекоэнсе».
8. Сборные
Россия и Украина не попадут в одну группу на жеребьевке отборочного турнира
Евро-2019.
7. «Спартак»
потерпел десятое поражение кряду в КХЛ, уступив СКА.
8. Гол
Никиты Сошникова и передача Никиты Зайцева помогли «Торонто» обыграть «Детройт».
9. Евгений Малкин не примет участия в Матче
звезд НХЛ из-за травмы нижней части тела.
10.
Российская
пара фигуристов Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после короткой
программы на чемпионате Европы-2017.
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СКА случайно разбил лицо юной болельщице «Спартака»
Цитата
дня: «Игроки допинг не
принимали, но голову на отсечение не дам», -
Ярослав Смакотнин, врач сборной России.
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