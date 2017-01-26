10-е кряду поражение «Спартака», травма Малкина и вылет «Реала» из Кубка Испании. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.

1. «Сельта» сыграла вничью с «Реалом» в ответном матче четвертьфинала Кубка Испании и по сумме двух встреч вышла в полуфинал.

2. «Ювентус» обыграл «Милан» в 1/4 финала Кубка Италии и теперь сыграет в полуфинале с «Наполи».

3. Гол Шейна Лонга на 90-й минуте принес победу «Саутгемптону» в матче с «Ливерпулем» в полуфинале Кубка английской лиги.

4. Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка африканских наций.

5. «Пари Сен-Жермен» заплатил 30 миллионов евро за 20-летнего форварда «Бенфики» Гонсалу Гедеша.

6. А вот «Марселю» бесплатно достался защитник «Ювентуса» Патрис Эвра.

7. Сборная Бразилии с минимальным счетом обыграла команду Колумбии в матче памяти жертв авиакатастрофы с командой «Шапекоэнсе».

8. Сборные Россия и Украина не попадут в одну группу на жеребьевке отборочного турнира Евро-2019.

7. «Спартак» потерпел десятое поражение кряду в КХЛ, уступив СКА.

8. Гол Никиты Сошникова и передача Никиты Зайцева помогли «Торонто» обыграть «Детройт».

9. Евгений Малкин не примет участия в Матче звезд НХЛ из-за травмы нижней части тела.

10. Российская пара фигуристов Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после короткой программы на чемпионате Европы-2017.

Видео дня: Сергей Игнашевич исполнил «Балладу о борьбе» Владимира Высоцкого

Блог дня: Хоккеист СКА случайно разбил лицо юной болельщице «Спартака»

Цитата дня: «Игроки допинг не принимали, но голову на отсечение не дам», - Ярослав Смакотнин, врач сборной России.

Обязательно к прочтению:

Это просто фантастика! Почему я не боюсь сглазить Евгению Медведеву

«Буду следить за Смоловым – прекрасным лебедем». Рейтинг Евгения Ловчева

Шамиль Газизов: Семак сказал: «Не смотрим на арбитра»

Сколько клубов контролирует Усманов? В Англии есть вопросы к миллиардеру