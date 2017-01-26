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Виталий Мутко: Финал Кубка России может пройти в Сочи или Санкт-Петербурге

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, что финал Кубка России может состояться на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

- Лига заседала, они ищут дату в календаре. Этот год особенный, проводится Кубок конфедераций, поэтому финал Кубка России нам нужно провести в районе 1-3 мая. А место - это Сочи или Санкт-Петербург. Возможно, матч пройдет на «Зенит-Арене», поскольку нам необходимо проводить тестовые игры до Кубка конфедераций, - цитирует Мутко ТАСС.

Стадион на Крестовском острове был сдан в эксплуатацию в конце декабря. Первый матч на стадионе пройдет в апреле, это будет игра чемпионата России «Зенит» - «Урал». Арена примет матчи Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.  

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