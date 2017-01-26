Информатор WADA Степанова выступит на турнире в Бостоне

Российская легкоатлетка Юлия Степанова, которая стала информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), примет участие в международных соревнованиях в Бостоне под нейтральным флагом, сообщает Reuters.

По информации источника, для спортсменки это будет первый официальный старт за последние два года. Степанова выступит на дистанции 800 м. Соревнования пройдут в субботу в закрытых помещениях.

«Летом Юля получила травму. Сейчас она здоровая, но нервная. Мы не рассчитываем на многое в Бостоне, она просто счастлива, что может снова соревноваться, - сообщил Виталий Степанов.

Напомним, бегунья Юлия Степанова и ее муж Виталий, бывший сотрудник РУСАДА, выступили в роли информаторов WADA и авторов нашумевшей серии фильмов немецкого телеканала ARD, после выхода которых было инициировано расследование допинговых случаев в российской легкой атлетике.