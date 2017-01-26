Братья Брайан вышли в финал Australian Open в парном разряде
Американцы Боб и Майк Брайаны пробились в финал в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
В полуфинале братья Брайан победили испанцев Пабло Карреньо-Бусту и Гильермо Гарсию-Лопеса со счетом 7:6 (7:1), 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 30 минут.
В финале Брайаны сыграют с победителями матча Марк Полманс/Эндрю Уиттингтон (Австралия) – Хенри Континен/Джон Пирс (Финляндия/Австралия).
Добавим, что Боб и Майк Брайаны являются шестикратными победителями Australian Open в парном разряде.
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Мужчины
Парный разряд
1/2 финала
Боб/Майк Брайаны (США) - Пабло Карреньо-Буста и Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) - 7:6 (7:1), 6:3