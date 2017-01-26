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Братья Брайан вышли в финал Australian Open в парном разряде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Американцы Боб и Майк Брайаны пробились в финал в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В полуфинале братья Брайан победили испанцев Пабло Карреньо-Бусту и Гильермо Гарсию-Лопеса со счетом 7:6 (7:1), 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 30 минут.

В финале Брайаны сыграют с победителями матча Марк Полманс/Эндрю Уиттингтон (Австралия) – Хенри Континен/Джон Пирс (Финляндия/Австралия).

Добавим, что Боб и Майк Брайаны являются шестикратными победителями Australian Open в парном разряде. 

Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Мужчины
Парный разряд

1/2 финала 

Боб/Майк Брайаны (США) -  Пабло Карреньо-Буста и Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) - 7:6 (7:1), 6:3

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