Винус Уильямс вышла в финал Australian Open
Американская теннисистка Винус Уильямс вышла в финал Открытого чемпионата по теннису.
В полуфинале Уильямс, посеянная на турнире под 13-м номером, обыграла американку Коко Вандевеге со счетом 6:7 (3:7), 6:2, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 25 минут.
В финале соперницей Винус может стать либо родная сестра Серена Уильямс, либо хорватка Марьяна Лучич-Барони.
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
1/2 финала
Матч
Вандевеге К. (США) - Уильямс В. (США) - 7:6, 2:6, 3:6
Место и дата
26 января 06:00, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически