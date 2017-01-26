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«Портленд» обыграл «Лейкерс», Мозгов очков не набрал

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты «Портленда» обыграли «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА. 

Встреча завершилась со счетом 105:98 в пользу хозяев. Самыми результативными в составе победителей стали Си Джей Макколум и Дэмьен Лиллард, набравшие по 24 очка.  

Российский центровой Тимофей Мозгов провел на площадке 13 минут, не набрал ни одного очка, сделал пять подборов и отдал одну передачу.

Матч

Портленд - Лейкерс - 105:98

Место и дата

26 января 06:30, Роуз Гарден, Онлайн-трансляция

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