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Футболисты «Локомотива» отправились на второй сбор в Малагу

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Футболисты «Локомотива» отправились в Малагу на второй предсезонный сбор, сообщает официальный твиттер железнодорожников.

На сборе подопечные Юрия Семина проведут пять контрольных матчей. Соперниками «Локомотива» в Испании станут «Осиек» (Хорватия),  «Адмира» (Австрия), «Видеотон» (Венгрия), «Сенан Беллмаре» (Япония), «Сеннерюск» (Дания). Завершится второй сбор 7 февраля. 

Напомним, на первом сборе в Марбелье «Локомотив» провел три матча, в которых одержал одну победу при двух поражениях.

Добавим, что третий сбор у «Локомотива» запланирован в Эстепоне с 11 по 23 февраля.  

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