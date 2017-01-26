Футболисты «Локомотива» отправились на второй сбор в Малагу

Футболисты «Локомотива» отправились в Малагу на второй предсезонный сбор, сообщает официальный твиттер железнодорожников.

На сборе подопечные Юрия Семина проведут пять контрольных матчей. Соперниками «Локомотива» в Испании станут «Осиек» (Хорватия), «Адмира» (Австрия), «Видеотон» (Венгрия), «Сенан Беллмаре» (Япония), «Сеннерюск» (Дания). Завершится второй сбор 7 февраля.

Напомним, на первом сборе в Марбелье «Локомотив» провел три матча, в которых одержал одну победу при двух поражениях.

Добавим, что третий сбор у «Локомотива» запланирован в Эстепоне с 11 по 23 февраля.