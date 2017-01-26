Футболисты «Локомотива» отправились на второй сбор в Малагу
Футболисты «Локомотива» отправились в Малагу на второй предсезонный сбор, сообщает официальный твиттер железнодорожников.
На сборе подопечные Юрия Семина проведут пять контрольных матчей. Соперниками «Локомотива» в Испании станут «Осиек» (Хорватия), «Адмира» (Австрия), «Видеотон» (Венгрия), «Сенан Беллмаре» (Япония), «Сеннерюск» (Дания). Завершится второй сбор 7 февраля.
Доброе утро из Шереметьево! #ЛокоСборы вернулись: #День15 стартовал! Вылетаем в Малагу! ✈️ pic.twitter.com/qqBah8eTfO— ФК Локомотив (@fclm_official) 26 января 2017 г.
Напомним, на первом сборе в Марбелье «Локомотив» провел три матча, в которых одержал одну победу при двух поражениях.
Добавим, что третий сбор у «Локомотива» запланирован в Эстепоне с 11 по 23 февраля.
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