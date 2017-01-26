Видео дня: Реакция Винус Уильямс на выход в финал Australian Open
Американская теннисистка Винус Уильямс очень эмоционально отреагировала на выход в финал Открытого чемпионата Австралии.
36-летняя теннисистка в 2003 году выходила в финал Australian Open в одиночном разряде, но тогда проиграла сестре Серене. Сейчас у Винус появился шанс взять реванш.
.@Venuseswilliams is through to the women's final #AusOpen pic.twitter.com/3Jdo8Zlag9— #AusOpen (@AustralianOpen) 26 января 2017 г.
В полуфинале Винус, посеянная на турнире под 13-м номером, обыграла американку Коко Вандевеге со счетом 6:7 (3:7), 6:2, 6:3.
Финал в женском одиночном разряде пройдет 28 января.
Матч
Вандевеге К. (США) - Уильямс В. (США) - 7:6, 2:6, 3:6
Место и дата
26 января 06:00, , Онлайн-трансляция
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