Видео дня: Реакция Винус Уильямс на выход в финал Australian Open

Американская теннисистка Винус Уильямс очень эмоционально отреагировала на выход в финал Открытого чемпионата Австралии.

36-летняя теннисистка в 2003 году выходила в финал Australian Open в одиночном разряде, но тогда проиграла сестре Серене. Сейчас у Винус появился шанс взять реванш.

.@Venuseswilliams is through to the women's final #AusOpen pic.twitter.com/3Jdo8Zlag9