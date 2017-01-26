Видео дня: Реакция Винус Уильямс на выход в финал Australian Open

Американская теннисистка Винус Уильямс очень эмоционально отреагировала на выход в финал Открытого чемпионата Австралии.

36-летняя теннисистка в 2003 году выходила в финал Australian Open в одиночном разряде, но тогда проиграла сестре Серене. Сейчас у Винус появился шанс взять реванш.

В полуфинале Винус, посеянная на турнире под 13-м номером, обыграла американку Коко Вандевеге со счетом 6:7 (3:7), 6:2, 6:3.

Финал в женском одиночном разряде пройдет 28 января.