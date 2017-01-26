Артур Смольянинов: Тезис о багаже Аленичева - несерьезный!

Актер театра и кино, а также болельщик «Спартака» Артур Смольянинов дал интервью еженедельнику «Советский спорт - Футбол», в котором, в частности, высказал свое отношение к увольнению Дмитрия Аленичева.

- Как отнеслись к увольнению Дмитрия Аленичева?



- Поначалу со злостью и досадой, именно по тем причинам, о которых сказал выше. Мне казалось, что в этом сезоне должен был случиться какой-то качественный скачок, а печальноепоражение от АЕК могло стать тем самым дном, от которого команда должна была оттолкнуться. Надо было просто проявить терпение и последовательность.

Но, прочитав его нашумевшее интервью, я как-то сразу успокоился. Оно показалось мне, мягко говоря, инфантильным, а некоторые реплики вызвали раздражение и недоумение. В этотмомент я понял, что человек оказался не вполне на своём месте, к большому моему сожалению. Ожидал от Дмитрия Анатольевича большей внутренней твердости и определенности,чувства собственного достоинства, что ли, адекватной самооценки и отношения к случившемуся.

Что касается разговоров о багаже Аленичева, то, думаю, его надо поискать на стойке розыска багажа и, наконец, забрать оттуда (смеется).

Полностью интервью со Смольяниновым читайте в ближайшем номере еженедельника «Советский спорт - Футбол».