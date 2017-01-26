18-летний Хосонов отправился вместе с основой ЦСКА на сбор в Испанию

Футболисты ЦСКА отправились на второй сбор в Испанию, сообщает пресс-служба клуба.

С основной командой в Кампоамор отправился 18-летний полузащитник Хетаг Хосонов. Футболист выступает за молодежную команду ЦСКА. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 16 матчах и забил один гол.

Пора снова за работу 🛫 Вылетаем в Испанию! С основой на второй сбор едет Хетаг Хосонов #ЦСКАвКампоаморе pic.twitter.com/ozKjmr5KpH — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 26 января 2017 г.

«Пора снова за работу. Вылетаем в Испанию! С основой на второй сбор едет Хетаг Хосонов», - говорится в твиттере армейцев.

Второй сбор ЦСКА продлится до 7 февраля.