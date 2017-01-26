Серена Уильямс сыграет с Винус в финале Australian Open
Американка Серена Уильямс вышла в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В полуфинале теннисистка, посеянная под вторым номером, одержала победу над хорваткой Марьяной Лючич-Барони со счетом 6:2, 6:1. Матч продолжался всего 50 минут.
В финале Серена встретится с сестрой Винус, которая одержала вверх над американкой Коко Вандевеге.
Напомним, что Серена и Винус уже встречались между собой в финале Открытого чемпионата Австралии в 2003 году. Тогда победу праздновала младшая сестра.
Финал в женском одиночном разряде пройдет 28 января.
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
1/2 финала
Матч
Лючич-Барони М. (Хорватия) - Уильямс С. (США) - 2:6, 1:6
Место и дата
26 января 07:30, , Онлайн-трансляция