Серена Уильямс сыграет с Винус в финале Australian Open

Серена Уильямс: Предыдущая встреча с Лючич-Барони? Помню, это было на центральном корте Уимблдона в 1998 году

Вторая ракетка мира Серена Уильямс вспомнила предыдущую встречу со своей соперницей по полуфиналу Australian Open Мирьяной Лючич-Барони, которая состоялась в полуфинале Уимблдона-1998.