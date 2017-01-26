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Алексей Ярушкин: По сути, «Спартак» лишился шансов на плей-офф еще до матча против СКА

Источник:  ХК «Спартак»Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Ярушкин поделился мнением о поражении в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:2).

- В первом и во втором периоде имели хорошие моменты забить голы, но, к сожалению, мы их не реализовали. Нахватали удалений, что в играх против СКА делать нельзя. В итоге поражение.

- «Спартак» официально лишился шансов на плей-офф. Как будете мотивировать игроков на следующие матчи?
- Это сейчас стало официально известно, но по сути, это произошло уже давно. Конечно, сложно мотивировать ребят, но стараемся как-то их поднимать, - приводит слова Ярушкина официальный сайт «Спартака».

Напомним, СКА на выезде обыграл «Спартак» со счетом 2:1. На шайбу Вячеслава Лещенко гости ответили точными бросками Вадима Шипачева и Ильи Ковальчука.

После этой игры армейцы со 124 очками возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, москвичи с 60 очками расположились на 13-м месте и потеряли шансы на выход в плей-офф.

Следующий матч СКА проведет 27 января в Нижнем Новгороде против «Торпедо». Встреча начнется в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Спартак» в этот же день встретится с «Северсталью». 

«Спартак», увольняй всех! Уже можно». Москвичи официально не попали в плей-офф

Матч

Спартак - СКА - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы:

Лещенко (Бердников, Мирнов), 27:29 (1:0). Шипачёв (Дадонов), 34:05 (1:1 - бол.). Ковальчук (Дацюк, Дадонов), 43:14 (1:2).

Место и дата

25 января 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция

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