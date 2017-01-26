Алексей Ярушкин: По сути, «Спартак» лишился шансов на плей-офф еще до матча против СКА
Главный тренер «Спартака»
Алексей Ярушкин поделился мнением о поражении в матче регулярного чемпионата
КХЛ против СКА (1:2).
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В первом и во втором периоде имели хорошие моменты забить голы, но, к
сожалению, мы их не реализовали. Нахватали удалений, что в играх против СКА
делать нельзя. В итоге поражение.
- «Спартак»
официально лишился шансов на плей-офф. Как будете мотивировать игроков на
следующие матчи?
- Это сейчас стало официально известно, но по сути, это произошло уже давно. Конечно, сложно мотивировать ребят, но стараемся как-то их поднимать, - приводит слова Ярушкина официальный сайт «Спартака».
Напомним,
СКА на выезде обыграл «Спартак» со счетом 2:1. На шайбу Вячеслава Лещенко гости
ответили точными бросками Вадима Шипачева и Ильи Ковальчука.
После
этой игры армейцы со 124 очками возглавляют турнирную таблицу Западной
конференции, москвичи с 60 очками расположились на 13-м месте и потеряли шансы
на выход в плей-офф.
Следующий матч СКА проведет 27 января в Нижнем Новгороде против «Торпедо». Встреча начнется в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Спартак» в этот же день встретится с «Северсталью».
«Спартак», увольняй всех! Уже можно». Москвичи официально не попали в плей-офф