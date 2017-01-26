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Оскар де ла Хойя был арестован за управление автомобилем в состоянии токсического опьянения

Источник:  TMZКомментарии

Бывший чемпион мира WBC, IBF и WBO в различных весовых категориях Оскар де ла Хойя был арестован за управление автомобилем в состоянии токсического опьянения.

Как сообщает издание TMZ, полиция остановила автомобиль боксера, после чего стало ясно, что 43-летний спортсмен находится в состоянии токсического опьянения. Сразу после этого де ла Хойя был арестован. 

Де ла Хойя уже сталкивался с проблемой зависимости от психотропных веществ и даже проходил лечение в реабилитационном центре. 

Оскар де ла Хойя является победителем Олимпиады-1992. На профессиональном ринге он провел 45 боев, одержав 39 побед из них (30 - нокаутом) и потерпев шесть поражений.

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