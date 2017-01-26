Пабло Фонтанелло: Я всегда играл против «Терека» честно

Бывший защитник «Урала» Пабло Фонтанелло прокомментировал слова полузащитника Чисамбы Лунгу, который заявил, что в матче 12-го тура с «Тереком» (1:4) «увидел странные голы и специально попросил замену».

– Я следил за собой и могу сказать, что выкладывался на 100 процентов, – приводит слова Фонтанелло официальный сайт «Матч ТВ». – Как и вся команда – просто не получалось. Не пропусти мы первый гол в концовке тайма, уверяю вас, все сложилось бы иначе. Мы вели 1:0, контролировали мяч, все было в порядке. Но Арапов ошибся – стало 1:1, и эмоции тут же поменялись... Если Чисамба думал, что происходит что-то странное, то это его мнение. Честное слово, я играл на максимуме.

– В прошлом сезоне вы сыграли с «Тереком» 3:3. Это тоже честный матч?

– Конечно. Мы вели 2:0, но потом назначили штрафной: кажется, Иванов сделал пас, «Терек» забил первый мяч. Во втором тайме они прибавили и вышли вперед – 3:2. Хорошо, что мы в концовке сравняли! Если бы это не сделали, все опять бы сказали, что «Урал» сдал игру. Я против «Терека» всегда играл честно.

Напомним, специальная комиссия экспертов в составе Валерия Бутенко, Дмитрия Булыкина и Анзора Кавазашвили при просмотре матча не нашла в нем замечаний и приняла решение игра не носила договорного характера.