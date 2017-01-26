Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Лючич-Барони2:6, 1:6Уильямс
Фигурное катание  Короткая программа
Фигурное катание  Произвольная программа
Теннис  Федерер5:5Вавринка
Хоккей  Куньлунь- : -Слован
Баскетбол  Маккаби Тель-Авив- : -УНИКС
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Уфа» сыграет с болгарскими клубами «Берое» и «Левски» на сборе на Кипре

Источник:  ФК «Уфа»Комментарии

«Уфа» продолжает подготовку к весенней стадии чемпионата России, сообщает официальный сайт.

Сегодня футболисты уфимского клуба вылетают на сбор на Кипр. Там подопечные Сергея Семака проведут три товарищеских матча.

29 января «Уфа» сыграет с болгарским «Берое», 2 февраля - с «Левски». Третий матч состоится 6 февраля, соперник станет известен позже. Второй сбор уфимцев завершится 7 февраля. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Шамиль Газизов: Семак сказал: «Не смотрим на арбитра»Шамиль Газизов: Семак сказал: «Не смотрим на арбитра»Генеральный директор «Уфы» рассказал «Советскому спорту» о приходе вратаря Беленова, прогрессивных методах Сергея Семака.Гаджи Гаджиев: Нет смысла смотреть на счет, задачи набрать три очка не былоГлавный тренер «Амкара» прокомментировал поражение «Амкара» от «Ботошани» (0:3) в контрольном матче на сборе в Турции.«Зенит» подпишет Ивановича? Таблица трансферов РФПЛ«Зенит» подпишет Ивановича? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Амкар» крупно уступил «Ботошани» в товарищеском матче«Амкар» на сборе в Турции провел товарищеский матч с румынским клубом «Ботошани» и уступил со счетом 0:3.«Анжи»: Беленов с разрешения руководства станет игроком «Уфы»Как сообщает официальный сайт «Анжи», российский голкипер Александр Беленов переходит в «Уфу».Молдавский защитник Карп близок к переходу в «Уфу»Молдавский защитник Кэтэлин Карп близок к подписанию контракта с «Уфой», сообщает Moldfootball.com.«Ростов» сыграет с «Ягеллонией»В расписании контрольных игр «Ростова» на сборе в Турции произошло изменение.«Краснодар» обыграл «Пахтакор» в товарищеском матче«Краснодар» на сборе в ОАЭ провел товарищескую встречу с узбекским «Пахтакором» и добился победы со счетом 2:0.В четверг «Уфа» объявит о переходе БеленоваВ четверг «Уфа» должна объявить о переходе вратаря «Анжи» Александра Беленова.Иван Пауревич вернулся в «Уфу»«Уфа» заключила контракт на три с половиной года с хорватским полузащитником Иваном Пауревичем, сообщает официальный сайт клуба.«Уфа» расторгла контракт с Диего КарлосомКак сообщает официальный сайт «Уфы», российский клуб расстался с с бразильским нападающим Диего Карлосом.Женская сборная России уступила голландкам в контрольном матчеЖенская сборная России по футболу проиграла команде Голландии в товарищеском матче на сборах в Испании.Сумасшедшие судьи и нервный «Урал»Сумасшедшие судьи и нервный «Урал»Контрольные матчи российских клубов сопровождались букмекерскими и судейскими странностями. «Советский спорт» выяснил – почему.«Зенит» сыграет товарищеский матч с норвежским «Оддом»«Зенит» на сборе в Испании проведет товарищеский матч против «Одда».«Крылья Советов» сыграют с «Тосно» и «Пахтакором»Стал известен график ближайших контрольных матчей самарских «Крыльев Советов».Сергей Кирьяков: Видно, что игроки «Арсенала» устали, сказываются нагрузкиГлавный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал поражение своей команды в контрольном матче от «Шахтера» из Караганды (0:1).«Терек» сыграл вничью с «Заглембе» в товарищеском матче«Терек» разошелся миром с польским «Заглембе» (1:1) в товарищеском матче на сборе в Турции.«Тосно» сыграло вничью с «Политехником» на сборе в Турции, Милевский забил голВо второй контрольной игре первого тренировочного сбора «Тосно» сыграло вничью с румынским «Политехником» из Яссы со счетом 3:3.Юрий Семин: Нам не хватило сил в концовкеГлавный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями после товарищеского матча с софийским ЦСКА (1:2). Также он подвел итоги первого тренировочного сбора.Алан Касаев: Надеюсь, что к марту подойду на пике формыПолузащитник «Локомотива» Алан Касаев подвел итоги контрольного матча против болгарского ЦСКА.
Главные новости
Футбол
Молодежная сборная России узнала соперников по отбору на ЧЕ-2019
MMA
Федор Емельяненко в четверг начнет проводить спарринги перед боем в США
MMA
Кормье проведет бой с Джонсоном 8 апреля на турнире UFC 210
Футбол
Василий Уткин: Зачем китайцам Дзюба? Да просто они думают, что он китаец
Футбол
Станислав Черчесов: Я остаюсь на неделю в ОАЭ, потому еду в Турцию, потом – в Испанию
Футбол
Пабло Фонтанелло: Я всегда играл против «Терека» честно
Бокс
Оскар де ла Хойя был арестован за управление автомобилем в состоянии токсического опьянения
Хоккей
Алексей Ярушкин: По сути, «Спартак» лишился шансов на плей-офф еще до матча против СКА
Теннис
Серена Уильямс сыграет с Винус в финале Australian Open
Футбол
18-летний Хосонов отправился вместе с основой ЦСКА на сбор в Испанию
все новости
Левски
Левскикалендарьстатистика
Уфа
Уфакалендарьстатистика
Клубы / Сборные
Клубы / Сборныетаблицакалендарьстатистикатексты/новости