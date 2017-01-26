«Уфа» сыграет с болгарскими клубами «Берое» и «Левски» на сборе на Кипре
«Уфа» продолжает подготовку к весенней стадии чемпионата России, сообщает официальный сайт.
Сегодня футболисты уфимского клуба вылетают на сбор на Кипр. Там подопечные Сергея Семака проведут три товарищеских матча.
29 января «Уфа» сыграет с болгарским «Берое», 2 февраля - с «Левски». Третий матч состоится 6 февраля, соперник станет известен позже. Второй сбор уфимцев завершится 7 февраля.
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