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Новые правила определения лежачего бойца появились в лиге ACB

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Промоутерская компания ACB ввела новые правила, касающиеся определения лежачего бойца.

Лежачий боец определяется как: Любая часть тела, кроме одной руки и ступней ног касается пола ринга. Для того, чтобы боец считался лежачим, обе руки и ноги, ладонь/кулак и/или любая другая часть тела должны касаться пола ринга.

При этом удары ногами или коленями в голову будут запрещены. В бою Михал Андришак vs Денис Смолдарев, Михал ударил коленом в голову, когда Денис находился на трех точках, поэтому по новым правилам нарушений не было.

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