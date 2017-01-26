«Краснодар» сыграет с «Рубином» на сборе в Испании

Стали известны соперники «Краснодара» по товарищеским матчам на втором сборе в Испании.

Всего тренерский штаб «горожан» во главе с Игорем Шалимовым запланировал пять контрольных матчей. 3 февраля «Краснодар» встретится с серебряным призером прошлого чемпионата Венгрии и лидером текущего «Видеотоном» из города Сехешфехервар. 5 февраля оппонентом «быков» станет пражская «Славия», идущая второй в текущем Чемпионате Чехии. 6 февраля краснодарцы сыграют с корейским клубом «Сувон Самсунг Блювингз»,обладателем Кубка своей страны сезона-2016. 8 февраля черно-зеленые померяются силами с коллективом «Хаугесунд», ставшим 4-м по итогам чемпионата Норвегии прошлого года. 9 февраля завершат сбор «горожане» поединком с казанским «Рубином».

Второй сбор «Краснодара» пройдет с 29 января по 10 февраля.