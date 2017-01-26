Станислав Черчесов: Я остаюсь на неделю в ОАЭ, потому еду в Турцию, потом – в Испанию

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после контрольного матча «Краснодар» – «Пахтакор» (2:0) рассказал, с какой целью приехал в ОАЭ.

«Команды потихоньку втягиваются. Не только «Краснодар», но и «Спартак» здесь. Я остаюсь на неделю в ОАЭ, потом еду в Турцию, потом мы с вами пересечемся еще в Испании. Надо своими глазами отсматривать, кто на что готов на сегодняшний день.

Игра «Краснодара»? Понятно, что победа – всегда победа. Играли два состава, последний день сборов – ножки подустали. Не было свежести, которую мы привыкли видеть в официальных матчах.

Впечатления от игры молодежи? Я не большой любитель говорить о таких вещах, потому что молодым футболистам иногда это мешает. Мы смотрим игроков и в молодежную команду, но пока все остается при мне», – сказал Черчесов в интервью пресс-службе «Краснодара».

Напомним, первый в 2018 году товарищеский матч сборная России проведет 28 марта в Сочи с Бельгией.