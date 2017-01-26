Томас Бертольд: Будет ли Дракслер эффективен на левом краю? Сомнительно

Чемпион мира 1990 года Томас Бертольд считает, что новичка «ПСЖ» Юлиана Дракслера нужно использовать под нападающими.

«Для меня Дракслер – это осевой игрок, именно как диспетчер он может наиболее полно проявить себя, - заявил чемпион мира 1990-го года Томас Бертольд еженедельнику FranceFootball. - Это было видно и «Шальке», и в «Вольфсбурге» – именно под нападающими, а не на краю, он сыграл лучшие матчи. Такие игроки как Франк Рибери, Эден Азар или Кевин де Брюйне – это чистые крайки. Взрывные, могут сразу оторваться от соперника на 2-3 метра, этого у Дракслера нет. В единоборствах ему не хватает и мощи. На краю надо совершать рывки и простреливать в центр – это не его. А ведь Эдисон Кавани нуждается именно в таком бровочнике – кто бы постоянно делал навесы в штрафную. И мы видели уже в матчах Кубка Франции против «Бастии» (7:0) и в чемпионате против «Ренна» (1:0), как Дракслер постоянно смещался в центр (слева, куда его ставил тренер Эмери – прим. ред.). Будет ли он эффективен на левом краю? Сомнительно. Но вот если его используют как «десятку» - это будет сильный ход».

Юлиан Дракслер перешел из «Вольфсбурга» в «ПСЖ» в январе 2017 года, забил в первом же матче на Кубок Франции против «Бастии», выйдя на замену. В чемпионате Франции сыграл за «ПСЖ» два матча, забил решающий гол «Ренну».