Василий Уткин: Зачем китайцам Дзюба? Да просто они думают, что он китаец

Комментатор Василий Уткин порассуждал на тему того, зачем китайским клубам нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

- Зачем китайцам Дзюба? Да просто они думают, что он китаец. Они думают, что это два имени: Дзю Ба. Вполне по-китайски звучит, - цитирует Уткина «Спорт FM».

Ранее стало известно, что китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» сделал в «Зенит» запрос по поводу возможного трансфера нападающего Артема Дзюбы. Это стало возможным после того, как китайской команде отказал нападающий «Фиорентины» Никола Калинич.

За «Зенит» нападающий выступает с 2015 года. В 64 матчах за питерский клуб, он забил 31 гол. В составе сине-бело-голубых Дзюба выиграл Кубок и Суперкубок России, а также серебряные медали чемпионата страны.

