Кормье проведет бой с Джонсоном 8 апреля на турнире UFC 210
Чемпион UFC в полутяжелом весе американец Даниэль Кормье свой следующий поединок проведет на турнире UFC 210, которыф состоится 8 апреля в Баффало (США).
Его соперником станет Энтони Джонсон. Бой станет главным событием шоу.
32-летний Кормье за свою карьеру одержал 18 побед и потерпел одно поражение. Джонсон является его ровесником. Он одержал 22 победы и потерпел пять поражений.
На этом же турнире состоится поединок экс-чемпиона UFC в средней весовой категории Криса Уаймана и Гегарда Мусаси.
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