Кормье проведет бой с Джонсоном 8 апреля на турнире UFC 210

Чемпион UFC в полутяжелом весе американец Даниэль Кормье свой следующий поединок проведет на турнире UFC 210, которыф состоится 8 апреля в Баффало (США).

Его соперником станет Энтони Джонсон. Бой станет главным событием шоу.

32-летний Кормье за свою карьеру одержал 18 побед и потерпел одно поражение. Джонсон является его ровесником. Он одержал 22 победы и потерпел пять поражений.

На этом же турнире состоится поединок экс-чемпиона UFC в средней весовой категории Криса Уаймана и Гегарда Мусаси.