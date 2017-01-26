M-1 Challenge 74. Ортман сразится против Богомола

18 февраля в Санкт-Петербурге на турнире M-1 Challenge 74 не знающий поражений чемпион WFC Пабло Ортман (Швейцария, 5-0) будет биться против чемпиона World Cossacs Fight Federation Вячеслава Богомола (Украина, 9-3).

Швейцарский боец является ярко выраженным универсалом – он обладает мощнейшим ударом, поскольку является чемпионом своей страны по тайскому боксу и в то же время в борьбе чувствует себя как рыба в воде. Профессиональную карьеру в смешанных единоборствах он начал с двух побед единогласным решением, следующие два противника вынуждены были сдаться от удушающих приемов и в последнем поединке отправил оппонента в нокаут, пробив ногой в голову. В своем дебютном бою в M-1 Challenge он намерен показать все свои сильнейшие качества и с яркой победы закрепиться в ростере M-1 Global.

Вячеслав Богомол запомнился болельщикам по очень зрелищному противостоянию с Валерием Мясниковым на турнире M-1 Challenge 62. Спустя год он вновь получает шанс показать свои силы в рейдже и можно быть уверенным, что Вячеслав не даст зрителям заскучать, ведь ни один из его поединков не закончился по решению судей.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полутяжелом весе

Штефан «T-800» Пютц (MMA Spirit), 15-2 - Рашид Юсупов (Горец), 8-0

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в легком весе

Абукар Яндиев (Fight or Die), 8-1 - Александр Бутенко (Fightspirit), 42-11-2

(До 70,3 кг), Эриван Перейра (Бразилия), 7-0 - Артем Дамковский (Академия MMA, Республика Беларусь), 22-10



(До 61,3 кг), Моктар Бенкаси (Франция), 13-6 - Виталий Бранчук (Украина), 21-6



(До 77,1 кг), Пабло Ортман (Швейцария), 5-0 - Вячеслав Богомол (Украина), 9-3

