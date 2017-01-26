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Министр спорта Южной Кореи Чо Юн Сун: На ОИ-2018 рассчитываем на восемь золотых медалей

Источник:  Лента.РуКомментарии

Министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи Чо Юн Сун рассказала, на сколько медалей рассчитывает национальная команда на Олимпийских играх в 2018 году.

- До Олимпийских игр остался год, мы готовимся. В нашем медальном плане восемь золотых медалей, очень надеюсь, что мы его выполним. 

В последнее время, кроме фигурного катания, где у нас появился еще один очень сильный фигурист, на этот раз в мужском одиночном катании — Чха Чхун Хван, корейцы с удовольствием смотрят шорт-трек, скелетон и бобслей. Это новые для нас виды спорта, но наши спортсмены в них хорошо прогрессируют.

- А хоккей?

- К сожалению, наши хоккейные команды пока слабоваты, поэтому большого интереса этот вид спорта у корейцев пока не вызывает, - цитирует Чо Юн Сун «Лента.Ру».

Олимпийские игры в 2018 году пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.  

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