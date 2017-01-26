Президент: Кризис был ощутим не только во ФТАР, но и в российском спорте в целом

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов признал ошибки своих предшественников и рассказал о визите в Москву руководителя Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Антонио Урсо.

«Кризис был ощутим не только во ФТАР, но и в российском спорте в целом. Вся ситуация имеет политическую окраску, но стоит признать, что организация допустила немало ошибок. После того как меня избрали президентом ФТАР, я за месяц совершил несколько рабочих поездок в другие страны, чтобы узнать мнение коллег по поводу последних событий в российской тяжелой атлетике. По итогам этих встреч сформировалось более четкое понимание, как нужно дальше работать.

Мы ничего не скрывали. Мы показали ту работу, которая была проделана, а также озвучили те планы, которые хотим претворить в жизнь. ФТАР важна поддержка всей Европы, поэтому мы охотно демонстрируем свои успехи. Мы пытаемся исключить из нашей деятельности те ошибки, которые привели к плачевной ситуации», – сказал Агапитов в интервью RussiaToday.

Напомним, из-за допинговых нарушений Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила сборную России в полном составе от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

В сентябре бывший президент ФТАР Сергей Сырцов покинул свой пост, а 22 ноября в ходе отчетно-выборной конференции во Владимире Агапитов был избран президентом организации.