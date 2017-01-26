Федор Емельяненко в четверг начнет проводить спарринги перед боем в США

Тренер российского бойца ММА Федора Емельяненко Александр Мичков рассказал, что его подопечный в четверг на тренировочном сборе в Старом Осколе приступит к спаррингам.

«Федор с сегодняшнего дня начинает проводить спарринги на тренировочном сборе в Старом Осколе. Период спарринговой работы продлится две недели, его партнерами будут ребята из его команды Fedor Team, всего шесть-семь человек», - сказал Мичков.

В качестве спарринг-партнеров Емельяненко будут привлекаться Кирилл Сидельников, Вадим и Виктор Немковы, Анатолий Токов и Валентин Молдавский.

Напомним, что поединок Федора Емельяненко и американца Мэтта Митриона пройдет 18 февраля в Сан-Хосе (США) в рамках турнира Bellator 171.