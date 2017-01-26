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Молодежная сборная России узнала соперников по отбору на ЧЕ-2019

Источник:  РФСКомментарии

26 января в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочного раунда Чемпионата Европы-2019 среди молодежных сборных (U-21).

Сборная России попала в седьмую группу. Соперниками нашей «молодежки» стали Сербия, Австрия, Македония, Армения и Гибралтар. 

Победители девяти групп напрямую выйдут в финальную часть Чемпионата Европы-2019, а четыре лучших обладателя вторых мест разыграют две оставшиеся путевки в стыковых матчах. 

Составы всех отборочных группы:

Группа 1.  Чехия. Хорватия. Греция. Молдова. Беларусь. Сан-Марино.

Группа 2.  Испания. Словакия. Исландия. Албания. Эстония. Северная Ирландия.

Группа 3.  Дания. Польша. Финляндия. Грузия. Литва. Фарерские острова.

Группа 4. Англия. Голландия. Украина. Шотландия. Латвия. Андорра.

Группа 5. Германия. Израиль. Норвегия. Ирландия. Азербайджан. Косово.

Группа 6. Швеция. Бельгия. Турция. Венгрия. Кипр. Мальта.

Группа 7. Сербия. Австрия. РОССИЯ. Македония. Армения. Гибралтар.

Группа 8. Португалия. Швейцария. Румыния. Уэльс. Босния и Герцеговина. Лихтенштейн.

Группа 9. Франция. Словения. Черногория. Болгария. Казахстан. Люксембург. 

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