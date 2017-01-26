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Александр Жуков: Для ОКР 2016 год был очень тяжелым в финансовом плане

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков подвел итоги минувшего года.

- Для ОКР 2016 год был действительно очень тяжелым в финансовом плане. Вы знаете, что у нас зависли денежные средства во Внешпромбанке. К тому же заканчивались действовавшие спонсорские договоры. Поэтому было предпринято очень много усилий для привлечения новых партнеров. Переговорный процесс был достаточно плодотворным. ОКР начал сотрудничество с такими компаниями, как «Норильский никель», НПФ «Будущее», с благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» Алишера Усманова. Во многом благодаря им удалось решить в оперативном порядке многие финансовые вопросы, - цитирует Жукова «Р-Спорт». 

Напомним, что 21 января 2016 года Банк России отозвал лицензию у Внешпромбанка. Во Внешпромбанке размещались средства Олимпийского комитета России. В частности там были деньги, предназначенные на подготовку спортсменов к Олимпиаде в Рио. Арбитражный суд Москвы в марте 2016 года признал банк банкротом.

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