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Коко Вандевеге: Мне нужны две новые цели на сезон, потому что две я достигла на первом же турнире

Источник:  Australian OpenКомментарии

35-я ракетка мира Коко Вандевеге рассказала о том, что чувствовала после поражения от Винус Уильямс (7:6 (7:3), 2:6, 3:6) в полуфинале турнира «Большого шлема» Australian Open.

– Сразу после игры я была расстроена, мне было жалко себя, – приводит слова Вандевеге официальный сайт турнира. – Но когда моя команда пришла ко мне в тренажерный зал, и мы все обнялись, мне стало намного лучше. Все стали говорить, как гордятся моей игрой и все такое. Все это подняло мне настроение, и я почувствовала себя легче. Но до этого я была сильно расстроена.

– В этом году вы поставили себе цель – дойти до полуфинала турнира «Большого шлема». Теперь она выполнена. Какими будут новые цели?
– Да, мне нужно ставить две новые цели, потому что две я достигла на этом первом турнире. Я очень довольна тем, как начала сезон. Это говорит о том, что я хорошо поработала в межсезонье, и все эти жертвы были не зря. В то же время у меня нет удовлетворения. Я все равно расстроена. Думаю, это хорошо.

– Второй целью было войти в топ-20 рейтинга WTA?
– Нет, выход в еще один четвертьфинал турнира «Большого шлема». А я поднялась в топ-20?

– Думаю, да.
– Отлично, тогда мне нужно ставить три новых цели.

Матч

Вандевеге К. (США) - Уильямс В. (США) - 7:6, 2:6, 3:6

Место и дата

26 января 06:00, , Онлайн-трансляция

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