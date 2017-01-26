Коко Вандевеге: Мне нужны две новые цели на сезон, потому что две я достигла на первом же турнире
35-я ракетка мира
Коко Вандевеге рассказала о том, что чувствовала после поражения от Винус
Уильямс (7:6 (7:3), 2:6, 3:6) в полуфинале турнира «Большого шлема» Australian Open.
– Сразу после игры я была расстроена, мне было жалко себя, – приводит слова Вандевеге официальный сайт турнира. – Но когда моя команда пришла ко мне в тренажерный зал, и мы все обнялись, мне стало намного лучше. Все стали говорить, как гордятся моей игрой и все такое. Все это подняло мне настроение, и я почувствовала себя легче. Но до этого я была сильно расстроена.
– В этом году вы
поставили себе цель – дойти до полуфинала турнира «Большого шлема». Теперь она
выполнена. Какими будут новые цели?
– Да, мне нужно ставить две новые цели, потому что две я достигла на этом первом турнире. Я очень довольна тем, как начала сезон. Это говорит о том, что я хорошо поработала в межсезонье, и все эти жертвы были не зря. В то же время у меня нет удовлетворения. Я все равно расстроена. Думаю, это хорошо.
– Второй целью было
войти в топ-20 рейтинга WTA?
– Нет, выход в еще один четвертьфинал турнира «Большого шлема». А я поднялась в топ-20?
– Думаю, да.
– Отлично, тогда мне нужно ставить три новых цели.
Матч
Вандевеге К. (США) - Уильямс В. (США) - 7:6, 2:6, 3:6
Место и дата
26 января 06:00, , Онлайн-трансляция