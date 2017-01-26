Олимпийский чемпион Кайл Снайдер возглавит сборную США на турнире Ивана Ярыгина в Красноярске

Победитель Олимпиады-2016 в весе до 97 кг Кайл Снайдер возглавит сборную США по вольной борьбе на гран-при «Иван Ярыгин», который пройдет 27-29 января в Красноярске. Лидером сборной Японии на этом турнире станет серебряный призер Рио-2016 Реи Хигучи. Об этом WRESTRUS.RU сообщил заместитель председателя Попечительского совета ФСБР Георгий Брюсов.

- В этом году исполняется 20 лет знаковому событию в истории отечественного спорта. В 1997 году в Красноярске прошёл чемпионат мира по вольной борьбе. Это был один из первых турниров самого высокого статуса по всем видам спорта в новой истории России. Но малый чемпионат мира проводится на берегах Енисея без малого уже тридцать лет. Именно так в мире борьбы называют турнир Ивана Ярыгина за высочайший уровень организации и сильный состав участников. В этом году в Красноярске выступят представители ведущих борцовских держав: США, Ирана, Японии, Турции, Монголии, Болгарии. 17 стран заявились на турнир, но этот список еще может расшириться. А самыми именитыми в составе зарубежных команд будут победитель Олимпииады-2016, чемпион мира-2015 американец Кайл Снайдер и серебряный призер Рио-2016 японец Реи Хигучи, - рассказал Георгий Брюсов.

Кайл Снайдер (весовая категория до 97 кг) выступит на турнире Ярыгина второй год подряд. В прошлый раз он занял третье место, проиграв в полуфинале Анзору Болтукаеву. Реи Хигучи завоевал серебро Игр-2016 в весе до 57 кг, а в Красноярске выступит в категории до 61 кг. Соревнования в этом весе пройдут 28 января - в этот день Хигучи исполнится 21 год.