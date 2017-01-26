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«Советский спорт» поддержал проект «Несломленные», организованный Паралимпийским комитетом России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет акцию «Несломленные» - специальный проект фотографа Нико Николаса, осуществленный при поддержке Паралимпийского комитета России.

"НЕСЛОМЛЕННЫЕ" Фотографом Niko Nikolas при поддержке Паралимпийского комитета России и Qweex Production был организован фотопроект с участием спортсменов - членов сборных команд России по летним и зимним паралимпийским видам спорта. Проект носит символичное название #Несломленные, цель которого показать, что российские спортсмены сильные духом. Не смотря на невзгоды и возникающие жизненные преграды, они двигаются дальше, стремятся к новым победам и своим упорством достигают целей. Они показывают всем, что нет ничего невозможного. #советскийспортлидер #ячитаюсоветскийспорт #советскийспортвсегдарядом #советскийспорт

Фото опубликовано @sovsportru

Фотограф Нико Николас при поддержке Паралимпийского комитета России и Qweex Production организовал фотопроект с участием спортсменов - членов сборных команд России по летним и зимним паралимпийским видам спорта. Проект носит символичное название #Несломленные, а его цель состоит в том, чтобы показать, что российские спортсмены сильные духом. Несмотря на невзгоды и возникающие жизненные преграды, они двигаются дальше, стремятся к новым победам и своим упорством достигают целей. Они показывают всем, что нет ничего невозможного. 

Проект «Несломленные» получил поддержку в официальных группах «Советского спорта» в социальных сетях: в сети Facebook, в VK, в «Одноклассниках» и в Instagram.

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