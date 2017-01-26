«Анжи» сыграет с «Ботевом», «Вардаром» и «Дуклой» на сборе в Турции

Стали известны соперники «Анжи» на втором учебном сборе, сообщает официальный сайт махачкалинцев.

Второй сбор дагестанского клуба пройдет в турецком Белеке с 29 января по 9 февраля. «Анжи» сыграет три контрольных матча: 2 февраля («Ботев» Болгария), 5 февраля («Вардар» Македония) и 8 февраля («Дукла» Чехия).

Во время первого этапа подготовки команда под руководством Александра Григоряна провела два контрольных матча. Во встрече с румынской «Пандурией» российская команда сыграла вничью – 1:1. В другом спарринге сильнее оказался «Актобе» из Казахстана – 0:1.

После 17 туров «Анжи» с 20 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.