«Мидлсбро» возьмет Хесе в аренду до конца сезона

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хесе Родригес продолжит сезон в «Мидлсбро». В ближайшее время клубы оформят аренду 23-летнего испанца до лета 2017 года.

Воспитанник «Реала», за которого «ПСЖ» заплатил 25 миллионов евро, не смог сходу закрепиться в составе чемпионов Франции. В девяти матчах лиги 1 Хесе забил один гол и сделал одну голевую передачу.

В «Мидлсбро» Хесе будет играть под руководством Айртона Каранки, с которым знаком по «Реалу».

Отметим, что сам игрок хотел вернуться в примеру, где на него претендовал «Лас-Пальмас». Однако клуб с Канарских островов оказался не готов платить больше чем 20% от зарплаты Хесе. К тому же, в «ПСЖ» не горели желанием отпускать полузащитника на родину.

Добавим, что «Мидлсбро» занимает 16-е место в премьер-лиге.