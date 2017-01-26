Сеск Фабрегас: Мне нужно показать тренеру, что я заслуживаю место в составе

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас высказался о том, что перестал попадать в стартовый состав команды в последних матчах.

«Я играю в футбол, чтобы побеждать и получать удовольствие, – приводит Sky Sports слова Фабрегаса. – А когда я не играю, мне грустно, и никакой радости это не приносит. Но я рад, что у команды все складывается хорошо.

Футбол – моя жизнь, это все для меня. Каждый раз, когда выхожу на поле, я стараюсь показать все на что способен. Мне нужно продолжать работать и показать тренеру, что я заслуживаю место в составе».

Напомним, в нынешнем сезоне 29-летний испанец забил один гол и сделал семь голевых передач в 13 матчах премьер-лиги.

В воскресенье в матче с «Халлом» (2:0) Фабрегас вышел на замену за 20 минут до конца игры и сделал голевую передачу на Гари Кэйхилла.

Накануне в Италии сообщили об интересе к Фабрегасу со стороны «Ювентуса», «Милана» и «Интера».