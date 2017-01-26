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Хабиб Нурмагомедов: Я - Мэйуэзер, но только в ММА

Источник:  TMZКомментарии

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов сравнил себя с американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим.

- Мэйуэзер является одним из величайших боксеров в истории. Я являюсь Мэйуэзером, но только в MMA, я тоже ни разу не проигрывал. Все, чего я хочу – быть величайшим легковесом в ММА, - цитирует Нурмагомедова TMZ. 

Ранее Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) официально подтвердил, что российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов проведет поединок против американца Тони Фергюсон 4 марта на шоу UFC 209 в Лас-Вегасе. 

Напомним, бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном выведет его победителя на титульный поединок с Конором Макгрегором. 32-летний Фергюсон за всю профессиональную карьеру провел 25 боев, одержал 22 победы (9 – нокаутом) и потерпел 3 поражения. Нурмагомедов выиграл все 24 своих поединка в смешанных единоборствах.  

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