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Ирина Старых: Знала, что у меня было большое преимущество над соперницами, но работала до конца

Источник:  IBUКомментарии

Россиянка Ирина Старых, выигравшая индивидуальную гонку на чемпионате Европы, прокомментировала результаты гонки.

- Я знала, что у меня было большое преимущество над соперницами, но я не расслаблялась и продолжала работать до конца, хотя это было трудно. Я знаю, что все может случиться до финиша, была ко всему готова. Я настраивал себя, чтобы стрелять хорошо и очень рада, что мне удалось это сделать, - цитирует Старых официальный сайт IBU. 

На четырех огневых рубежах 29-летняя Старых не допустила ни одного промаха и на 1 минуту 3,8 секунды опередила партнера по команде Светлану Слепцову.

Теперь Старых стала двукратной чемпионкой Европы. В 2013 году она выиграла спринт на турнире в Банско. Слепцова завоевала свою первую медаль чемпионата Европы.

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