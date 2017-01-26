Ирина Старых: Знала, что у меня было большое преимущество над соперницами, но работала до конца

Россиянка Ирина Старых, выигравшая индивидуальную гонку на чемпионате Европы, прокомментировала результаты гонки.

- Я знала, что у меня было большое преимущество над соперницами, но я не расслаблялась и продолжала работать до конца, хотя это было трудно. Я знаю, что все может случиться до финиша, была ко всему готова. Я настраивал себя, чтобы стрелять хорошо и очень рада, что мне удалось это сделать, - цитирует Старых официальный сайт IBU.

На четырех огневых рубежах 29-летняя Старых не допустила ни одного промаха и на 1 минуту 3,8 секунды опередила партнера по команде Светлану Слепцову.

Теперь Старых стала двукратной чемпионкой Европы. В 2013 году она выиграла спринт на турнире в Банско. Слепцова завоевала свою первую медаль чемпионата Европы.