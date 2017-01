Экклстоун может запустить альтернативную гоночную серию

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун может организовать альтернативную гоночную серию, сообщил в твиттере журналист BBC Эндрю Бенсон.

«Интересно. Как мне рассказали достоверные источники, они ожидают, что Экклстоун будет бороться с Liberty с помощью отделившейся серии, которая появится к 2019 году», – написал Бенсон.

Interesting. Have also been told by a trusted source they expect Ecclestone to fight back v Liberty - with a breakaway series by 2019 https://t.co/yzxWsYlcqo