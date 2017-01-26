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Экклстоун может запустить альтернативную гоночную серию

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Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун может организовать альтернативную гоночную серию, сообщил в твиттере журналист BBC Эндрю Бенсон.

«Интересно. Как мне рассказали достоверные источники, они ожидают, что Экклстоун будет бороться с Liberty с помощью отделившейся серии, которая появится к 2019 году», – написал Бенсон.

Напомним, в понедельник компания Liberty Media оформила сделку по покупке Формулы-1. После этого было объявлено о том, что 86-летний Экклстоун покидает пост исполнительного директора серии, а его место займет Чейз Кэри.

Экклстоуну, который возглавлял Формулу-1 на протяжении 40 лет, предложена должность почетного президента.

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