Александр «ZeroGravity» Кохановский покинул пост генерального директора Natus Vincere

Организация Natus Vincere сообщила, что пост генерального директора покинул Александр «ZeroGravity» Кохановский, занимавший эту должность с момента основания Na’Vi в 2009 году. Теперь он займет место в учреждённом совете директоров клуба.



«На протяжении последних семи лет я полностью отдавал себя команде и бренду Na`Vi. С самого первого дня я мечтал построить лучшую киберспортивную команду в мире. За это время у нас были как взлеты, так и падения, но мы добились небывалых высот и рекордов! Все это стало возможно благодаря синергии, нереальному желанию и упорной работе изо дня в день всех и каждого, кто был причастен к проекту. Но сейчас для меня настало время поставить перед собой новые цели, связанные не только с клубом. Поэтому я принял волевое решение и передаю управление командой в лучшие руки из всех возможных вариантов — Евгению Золотарёву, который уже не один год помогает Na`Vi в достижении самых важных целей!



Я искренне хотел бы поблагодарить всех игроков, которые были в Na`Vi. Всех людей, с которыми мне довелось работать и пересекаться, всех организаторов турниров и наших партнеров, с которыми мы шли плечом к плечу с самого первого дня. Отдельное спасибо нашим фанатам, которые заставляли меня то плакать, то улыбаться. Я вас всех очень люблю, и это были лучшие семь лет в моей жизни!», —сказал Александр Кохановский.



Его место займет CEO Natus Vincere займет Евгений Золотарёв. Он работает в организации более трех лет.



«В свое время я поменял карьеру в традиционном бизнесе на увлечение всей своей жизни — киберспорт. Natus Vincere стала для меня всем: увлечением, вдохновением, страстью и вторым домом. Я очень благодарен Саше за оказанное доверие и сделаю все, что от меня зависит, чтобы это доверие оправдать.



У нас есть утвержденная стратегия развития и четкие цели. Они касаются улучшения результатов наших текущих команд, качества медиаконтента, новых составов. Также в зоне моей ответственности будет контроль выполнения спонсорских обязательств и достижение запланированных финансовых показателей, в том числе и за счет новых партнерских сделок. В Na`Vi созданы абсолютно все условия для реализации намеченного, а у меня есть четкое видение и инструменты для достижения поставленных целей. Верю, что не подведу своих игроков, сотрудников и, конечно же, наших фанов. Спасибо еще раз, ДАВИ НАВИ!», — прокомментировал Евгений Золотарёв.



Источник