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Татьяна Лебедева: Только в одной моей пробе из трех с ОИ-2008 нашли запрещенный препарат

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Легкоатлетка Татьяна Лебедева рассказала, что только одна ее проба из трех на Олимпийских играх 2008 года была положительной.

- Есть нестыковки, я не исключаю ошибки и человеческого фактора. Пыталась исключить те моменты, когда ты можешь по глупости проколоться. К внесоревновательным пробам претензий нет, только в пробе после одной из медалей нашли запрещенный препарат. Я не могу ответить, как это попало в пробу, поскольку всегда старалась следить за тем, что я принимаю, - сказала Лебедева ТАСС. 

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине.  Это произошло после перепроверки допинг-проб. В ее организме было обнаружено запрещенное вещество туринабол — анаболический стероид.

На Играх-2008 Лебедева завоевала серебро в прыжках в длину и в тройном прыжке. 40-летняя спортсменка завершила карьеру в 2013 году.

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