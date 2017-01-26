Серхио Рамос: Мы стояли друг за друга, а «Сельте» повезло с голом

Защитник «Реала» Серхио Рамос после ответного матча Кубка Испании с «Сельтой» (2:2) высказался о вылете команды из турнира.

«Правда в том, что команда сделала все возможное, чтобы отыграться, и может гордиться собой. Но день испорчен тем, что мы вылетели из турнира. Нам нужно перевернуть страницу и поздравить соперника.

Мы играли необычным составом и не показали совершенную игру, при этом создали много моментов. Сопернику повезло с голом. Иногда удача оказывается на твоей стороне, но сегодня не тот случай.

Несмотря на поражение, команда стояла друг за друга. Мы сделали все возможное. Не знаю, можно ли назвать этот матч сигналом. В футболе присутствует фактор удачи. Иногда все складывается в твою пользу, иногда – нет. Нам нужно сделать выводы на оставшуюся часть сезона», – приводит Sport.es слова капитана «Реала».

Напомним, «Реал» проиграл первый матч на «Сантьяго Бернабеу» (1:2).