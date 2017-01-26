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Луис Энрике: Мое будущее в «Барселоне»? Мне нечего сказать по этому поводу

Источник:  Sky SportsКомментарии

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике на пресс-конференции перед ответным матчем Кубка Испании с «Реалом Сосьедад» отказался отвечать на вопрос о своем будущем в клубе.

«Мне нечего сказать по этому поводу. Этот вопрос не имеет ничего общего с матчем, – приводит Sky Sports слова Энрике. – Я третий год работаю с командой, и сейчас у меня те же желание и стремление выигрывать титулы и творить историю. Я бы даже сказал, что с каждым сезоном они становятся сильнее».

Напомним, контракт Луиса Энрике с «Барселоной» истекает после окончания нынешнего сезона, в связи с чем появляются сообщения о том, что испанец может завершить работу в клубе.

За два с половиной года под руководством Луиса Энрике каталонцы выиграли восемь титулов.

Матч

Барселона - Реал Сосьедад

Место и дата

26 января 23:15, Ноу Камп, Онлайн-трансляция

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