Луис Энрике: Мое будущее в «Барселоне»? Мне нечего сказать по этому поводу
Главный тренер «Барселоны»
Луис Энрике на пресс-конференции перед ответным матчем Кубка Испании с «Реалом
Сосьедад» отказался отвечать на вопрос о своем будущем в клубе.
«Мне нечего сказать по этому поводу. Этот вопрос не имеет ничего общего с матчем, – приводит Sky Sports слова Энрике. – Я третий год работаю с командой, и сейчас у меня те же желание и стремление выигрывать титулы и творить историю. Я бы даже сказал, что с каждым сезоном они становятся сильнее».
Напомним, контракт Луиса Энрике с «Барселоной» истекает после окончания нынешнего сезона, в связи с чем появляются сообщения о том, что испанец может завершить работу в клубе.
За два с половиной года под руководством Луиса Энрике каталонцы выиграли восемь титулов.
Матч
Место и дата
26 января 23:15, Ноу Камп, Онлайн-трансляция