Евгений Бушманов: Сборной России выпал удачный жребий – нам не попались Германия, Испания, Португалия

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал корреспонденту «Советского спорта» итоги жеребьевки отборочного турнира Евро-2019. Напомним, сборная России сыграет в группе с Сербией, Австрией, Арменией, Македонией и Гибралтаром.

- Считаю, что это удачный жребий для нас, - сказал Евгений Бушманов корреспонденту «Советского спорта». - Понятно, что есть Сербия, Австрия у которых традиционно на юношеском и молодежном уровне хорошие команды. Но при этом нам не попались Испания, Германия, Португалия. Сейчас важно проанализировать соперников. Календарь составили без проблем. Теперь надо изучить соперников и – главное – быть готовым самим.

Отметим, что первый матч сборная России проведет дома с Арменией 31 августа.