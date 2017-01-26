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Переход Ивановича в «Зенит» может состояться до конца недели

Источник:  Daily MailКомментарии

Представители защитника «Челси» Бронислава Ивановича ведут переговоры о переходе игрока в «Зенит». Сделка может быть завершена до конца нынешней недели, сообщает Daily Mail.

По данным издания, контракт 32-летнего серба с питерским клубом будет рассчитан на 3,5 года.

Напомним, Иванович выступает за «Челси» с 2008 года.

В нынешнем сезоне Иванович провел в чемпионате Англии 13 матчей и заработал две желтые карточки. 

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