Переход Ивановича в «Зенит» может состояться до конца недели
Представители защитника «Челси» Бронислава Ивановича ведут переговоры о переходе игрока в «Зенит». Сделка может быть завершена до конца нынешней недели, сообщает Daily Mail.
По данным издания, контракт 32-летнего серба с питерским клубом будет рассчитан на 3,5 года.
Напомним, Иванович выступает за «Челси» с 2008 года.
В нынешнем сезоне Иванович провел в чемпионате Англии 13 матчей и заработал две желтые карточки.
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