Агент: У Шипачева ничего серьезного, перелома нет
Агент Станислав
Романов заявил, что форварду СКА Вадиму Шипачеву удалось избежать серьезной
травмы в результате попадания в него шайбы в матче регулярного чемпионата КХЛ
со «Спартаком» (2:1).
«У Вадима ничего серьезного не нашли, к счастью, перелома нет. Возможно, он пропустит несколько матчей», – приводит «Р-Спорт» слова Романова.
Напомним, Шипачев получил повреждение во втором периоде после броска своего партнера Антона Белова.
При этом до перерыва 29-летний форвард успел забросить ответную шайбу, которая стала для него 20-й в сезоне. В третьем периоде Шипачев на лед не выходил.
Добавим, что до перерыва на Евротур СКА проведет еще четыре матча, ближайший из них – 27 января в гостях с «Торпедо».
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