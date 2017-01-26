Агент: У Шипачева ничего серьезного, перелома нет

Агент Станислав Романов заявил, что форварду СКА Вадиму Шипачеву удалось избежать серьезной травмы в результате попадания в него шайбы в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:1).

«У Вадима ничего серьезного не нашли, к счастью, перелома нет. Возможно, он пропустит несколько матчей», – приводит «Р-Спорт» слова Романова.

Напомним, Шипачев получил повреждение во втором периоде после броска своего партнера Антона Белова.

При этом до перерыва 29-летний форвард успел забросить ответную шайбу, которая стала для него 20-й в сезоне. В третьем периоде Шипачев на лед не выходил.

Добавим, что до перерыва на Евротур СКА проведет еще четыре матча, ближайший из них – 27 января в гостях с «Торпедо».