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Blizzard и Facebook проведут турнир Heroes of the Dorm 2017

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Blizzard совместно с Facebook проведут студенческий турнир по Heroes of the Storm.

В турнире будут принимать участие только команды североамериканского региона, зрители трансляции на Facebook по всему миру смогут общаться друг с другом и выигрывать призы в конкурсах, связанных с прогнозом турнирной сетки или выбором команды-фаворита. Предугадывая победителей в матчах начиная с 1/32 финала, 500 наиболее прозорливых игроков получат призы, а самому удачливому достанется 10 000 долларов. 

Примерно в середине турнира представится возможность выиграть призы: можно будет выбрать команду, которая, по вашему мнению, должна пробиться на национальный чемпионат. Все участники конкурса получат один стимулятор (бонус к получению опыта и золота) для Heroes of the Storm, а если их команда будет играть успешно, то им достанутся дополнительные стимуляторы.

Расписание турнира:

15-16 и 22-23 февраля, 1-2 марта - Групповые этапы
4­-5 марта - Региональные игры плей-офф
8-9 марта - Региональный финал
18-21 марта - 1/32 финала
22-23 марта - 1/16 финала
25 марта - 1/8 финала
26 марта - Четвертьфинал
8 апреля - «Героическая четверка»
8 апреля - Национальный чемпионат

Трансляция Heroes of the Dorm будет вестись только в Facebook Live на официальной странице игры. Поклонники игры со всего мира смогут наблюдать за ходом матчей, делиться друг с другом записями самых интересных моментов студенческих состязаний и оценивать их.

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