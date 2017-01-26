ФИБА снял с БК «Кондрашина и Белова» запрет на заявку новых игроков, в течение 2017-го клубу вернут название «Спартак»

Президент Федерации баскетбола Санкт-Петербурга Алексей Бурчик в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал, при каких условиях клубу «Кондрашина и Белова» вернут название «Спартак».

- С нашего клуба сняли запрет на регистрацию игроков. Мы договорились о погашении старых долгов «Спартака». Первый шаг - 24 января мы сделали первый транш, после которого с нас снят запрет. Следующие транши, которые будут произведены в течение года, позволят вернуть нам наше название, - сказал Бурчик в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, перед началом сезона-2016/17 петербургский «Спартак» из-за финансовых долгов лишился своего названия и был переименован в БК «Кондрашина и Белова».

Петербургский клуб выступает в Суперлиге-2 и занимает там пятое место с 6 очками после четырех игр. Первым новичком команды после снятия запрета на регистрацию новых игроков стал центровой Алексей Цветков, который дебютировал в домашней игре против «Чебоксарских ястребов» (65:93).

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